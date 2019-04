L'article 1er de la Constitution pourrait être révisé sous la prochaine législature

(Belga) La commission de révision de la Constitution a approuvé mardi l'inscription de l'article 1er dans la liste des articles révisables sous la prochaine législature. Cet article établit que la Belgique est un Etat fédéral composé de Communautés et de Régions. L'Open Vld et le CD&V ont toutefois assuré que leur objectif n'était pas communautaire mais qu'ils voulaient établir certains principes fondamentaux de la démocratie belge dans la Constitution.

Il n'en demeure pas moins que l'article 1er pose les fondements institutionnels de la Belgique et que la N-VA, qui a également soutenu l'inscription de cette disposition, ne cache pas son ambition confédérale. Le vote a été acquis par 8 voix pour (un député MR manquait à l'appel), 7 voix contre et une abstention. L'inscription de l'article 1er dans la liste révisable risque toutefois ne pas passer le cap de la séance plénière. L'idée d'un préambule à la Constitution a quant à elle été rejetée et a poussé l'Open Vld, fervent défenseur de ce projet, a soutenir l'inscription de l'article 1. Pour ouvrir la voie à la révision de la Constitution, la Chambre, le Sénat et le gouvernement doivent approuver une liste. Seuls les articles figurant dans les trois listes sont révisables. (Belga)