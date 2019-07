L'arrivée est en vue pour les négociateurs bruxellois

Les négociateurs bruxellois des partis socialistes, écologistes, de DéFI et de l'Open Vld ont repris lundi vers 13h00 leurs discussions destinées à lever les derniers points de discordance autour de la note du formateur Rudi Vervoort (PS). Les plus optimistes prévoyent une issue positive aux échanges en fin d'après-midi. Les plus pessimistes gardent encore sous la manche la carte de mardi.