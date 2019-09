La Défense ouvrira à nouveau l'an prochain un nombre record de postes (2.035, soit autant que cette année), avec 1.215 recrutements prévus de soldats, 600 de sous-officiers et 220 d'officiers afin de compenser les futurs départs à la retraite du personnel en fin de carrière, a-t-on appris mardi de source militaire.

"2.035 postes seront ouverts l'an prochain, pour des militaires, dans toutes les catégories de personnel et dans plus de 100 profils différents", a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué.

L'armée recherche au total 1.215 soldats et matelots, 600 sous-officiers et 220 officiers. Son objectif est de recruter également 150 civils et 420 réservistes.

"À partir d'aujourd'hui (mardi, ndlr), une série d'évènements et de campagnes de communication seront lancés afin d'attirer l'attention des jeunes sur ces fonctions", souligne le communiqué.

La Défense organisera ainsi les dimanches 13 et 20 octobre prochains deux journées "Jobdays@defence" durant lesquelles quatorze unités au total, réparties sur tout le territoire national, ouvriront leurs portes afin de présenter les différents métiers proposés.