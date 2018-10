L'ancien directeur financier de la Ville de Binche a été retrouvé mort mardi

Licencié sur le champ par la Ville de Binche au début du mois d'octobre après la découverte de mouvements financiers suspects dans les caisses communales, l'intéressé avait disparu de son domicile depuis lundi soir, avait-on appris mardi. Son épouse avait d'ailleurs lancé un appel mardi matin sur les réseaux sociaux afin de le retrouver. Le parquet indique que l'intéressé a été retrouvé mort mardi en fin de journée.

Le parquet a requis une enquête du laboratoire et un médecin légiste. Il n'a toutefois pas souhaité donné de plus amples détails sur le dossier. Après la découverte des soupçons de fraude à Binche, d'autres villes avaient décidé de mener une enquête au niveau des finances communales, notamment Tubize et Seneffe où l'individu a occupé des fonctions similaires à celles qu'il a occupées à Binche.