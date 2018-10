L'administration flamande retire de son site les premiers résultats communiqués

"Nous ne communiquons aucun résultat officiel avant 15h", a indiqué Jan Van Der Cruysse, de l'agence flamande. Les premiers résultats officiels sont attendus entre 15h et 15h30. Les bureaux de vote sont à présent fermés en Flandre. L'Agence avait annoncé plus tôt des premiers résultats partiels apparemment erronés pour la province du Brabant flamand. La cause de cet incident est "investiguée en interne", a précisé Jeroen Windey, administrateur général de l'Agentschap Binnenlands Bestuur. "Il est possible qu'il s'agisse d'un test effectué plus tôt dans la semaine et qui s'est malencontreusement retrouvé en ligne."