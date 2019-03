L'activiste Greta Thunberg a reçu le prix allemand de la Caméra d'Or

(Belga) La jeune activiste suédoise Greta Thunberg a reçu la récompense allemande Caméra d'Or pour son engagement en faveur du climat lors d'une cérémonie samedi soir à Berlin.

Dans un discours passioné, la jeune fille de 16 ans a fait part de l'urgence à franchir les étapes pour lutter contre le changement climatique, affirmant que le monde est à un croisement. Elle a prié les personnalités participant à la cérémonie d'user de leur visibilité pour contribuer à initier cette mobilisation. La Suédoise a galvanisé les jeunes en Europe et au-delà par son engagement en faveur du climat, en organisant des grèves scolaires et des rassemblements en face du Parlement suédois en août. Les élèves belges lui ont emboité le pas avec les actions "Jeudi pour le climat" depuis plusieurs mois. Greta Thunberg a participé à une manifestation à Berlin vendredi et a recontré des scientifiques allemands au Potsdam Institute for Climate Impact Research. (Belga)