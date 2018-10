L'absentéisme a atteint 11,65% en Wallonie

Par communes, l'absentéisme a été le plus important à Liège (18,84%) et le plus faible à Donceel, en province de Liège (3,74%). L'abstentionnisme le plus haut a été relevé à Fontaine-l'Evêque (13,16%), dans le Hainaut, et le plus faible à Lasne (2,5%), dans le Brabant wallon.

Cette hausse de l'abstentionnisme s'explique notamment par le fait que d'importants réservoirs d'électeurs, comme la trentaine de bureaux de Liège, sont revenus au papier pour ce scrutin, favorisant ainsi la possibilité de vote blanc ou nul.