L'absence de vision pèse sur la mobilité des navetteurs vers Bruxelles

"Les autorités régionales et nationales envisagent et portent différents projets en matière de mobilité dans l'espace métropolitain bruxellois. Cependant, en l'absence d'une vision intégrée, ceux-ci restent difficiles à mener à terme et ne répondent peut-être pas nécessairement aux enjeux, voire s'inscrivent en compétition les uns avec les autres." Telle est l'une des conclusions d'une étude sur les déplacements entre Bruxelles et sa périphérie menée par le docteur en géographie de l'Université libre de Bruxelles (ULB) Mathieu Strale et publiée lundi par Brussels Studies.