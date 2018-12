L'absence de budget entraîne un risque de dérapage de 2 milliards d'euros

"Il y avait un accord entre quatre partis sur un projet de budget approuvé en Commission de la Chambre et certains n'ont plus voulu porter cet accord en séance plénière", a regretté M. De Croo. Selon lui, l'exercice comportait un certain nombre de mesures permettant de maintenir la trajectoire dans les clous. Le député Open Vld Dirk Van Mechelen a lui-même regretté, à titre d'exemple, l'absence du jobsdeal, avec la dégressivité accrue des allocations de chômage, qui devait rapporter 500 millions d'euros à l'Etat.

Le Premier ministre Charles Michel avait indiqué mardi, avant d'annoncer la démission du gouvernement au Roi, que son équipe proposerait au parlement de recourir aux douzièmes provisoires afin de garantir la continuité de l'Etat.

La commission des Finances de la Chambre doit approuver mercredi la loi de finances qui permet d'assurer la continuité des services de l'Etat, de janvier à mars, en recourant à une première tranche de douzièmes provisoires pour le premier trimestre.

La loi permet de libérer les crédits pour le premier trimestre, de prendre les dispositions financières qui s'imposent pour la perception de l'impôt, et de prendre les mesures adéquates dans le cadre de la gestion de la dette. Le texte de 66 pages préparé par l'administration s'inspire de la loi de 2012, dernière année au cours de laquelle il a été fait recours aux douzièmes provisoires.