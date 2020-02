La mission de Koen Geens devrait être prolongée par le roi et son parti, le CD&V, soutient cette décision. Il s'agit encore et toujours de trouver une façon de nouer un dialogue entre les deux principaux parti de chaque communauté, la N-VA et le PS. "Ce qui compte pour nous ce sont les liens entre le gouvernement flamand et le gouvernement fédéral" a encore rappelé ce matin Joachim Coens, président du CD&V. D'où sa volonté de Joachim Coens d'avoir impérativement le parti nationaliste flamand à la table des négociations. "Si la mission de Koen Geens est prolongée par le Roi ce lundi midi, a-t-il ajotué, c'est qu'il y a de l'espoir pour une telle coalition ce qui est important pour nous." Même si le scepticisme demeure chez les analystes.

PS-NVA, c'est le seul gouvernement stable (qui va au bout de la législature), selon le CD&V.

Drôle de logique:

1) Depuis 10 ans, la N-VA est le seul parti qui a fait tomber un gouvernement.

2) Avant cette chute, CD&V et N-VA n'avaient fait que se disputer https://t.co/1bAZdd1NGG -- Antonio Solimando 🎙 (@ASolim) February 10, 2020