Collez sur une carte postale un autocollant Zespri, présent sur les kiwis, et elle arrivera à bon port : c'est l'expérience menée avec succès par l'activiste flamand Andy Vermaut.

Le 27 décembre 2019, il postait à Dixmude des cartes " affranchies " avec des stickers Zespri mais aussi ceux prélevés sur des bananes Chiquita, des poires et des noix de coco, et envoyait aux mêmes adresses des cartes postales avec des timbres Prior. Le 2 janvier, des amis de Balegem (près de Gand) l'informaient qu'ils avaient bien reçu la carte avec le " Zespri "... mais pas celle avec le timbre Prior." J'ai payé 0,97 euro mon timbre Prior, et la carte n'arrive pas, signale-t-il. Un kiwi me coûte seulement 0,69 euro, et j'ai des vitamines en plus. " Du côté de bpost, on met ce couac sur le compte d'une fin d'année " très chargée ", où l'accent a été mis sur la rapidité de l'acheminement plus que sur la perception d'une surtaxe ou un renvoi à l'expéditeur.