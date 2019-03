Kenya: 14 morts dans un accident de bus

(Belga) Quatorze personnes ont trouvé la mort mercredi dans un accident de bus au Kenya, a indiqué la police. Le bus, en provenance de Mandera et qui se dirigeait vers Nairobi, a percuté un camion qui stationnait à Matuu, à environ 100 kilomètres à l'est de la capitale kenyane.

"Le bus a fait un écart sur la gauche de la route", a expliqué la police. La partie gauche du véhicule a été "arrachée" et complètement broyée. Le chauffeur du bus, qui a survécu à l'accident, s'est enfui tandis que le camionneur est interrogé. "Nous enquêtons toujours pour savoir à qui incombe la faute" du drame, a précisé la police. Parmi les victimes se trouvent 10 hommes, trois femmes et un enfant. En outre, 27 personnes ont été blessées. Les accidents ne sont pas rares au Kenya. Selon les chiffres officiels, plus de 600 personnes ont perdu la vie sur les routes depuis le début de l'année. (Belga)