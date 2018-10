Josly Piette n'a pas démissionné du Conseil d'Administration de Publifin

Dans le cadre du débat qui a eu lieu au sujet de la désignation de Dominique Drion et d'André Gilles au sein des conseils de Publipart et de Publilec, sociétés filiales de Nethys, le bras opérationnel de Publifin, Josly Piette explique avoir déposé un texte afin de faire une mise au point sur les accusations à son égard en lien avec la désignation de Dominique Drion. Texte qu'il précise avoir lu en fin de CA.

Sous le couvert de l'anonymat, il semble en effet qu'un administrateur de Publifin ait accusé M. Piette d'avoir oeuvré à la désignation de M. Drion, ce qu'il réfute. "Je m'inscris totalement en faux par rapport à cette affirmation. La proposition de M. Drion comme administrateur chez Publipart découle d'une proposition faite par les actionnaires dits "de la catégorie A", en l'occurrence la seule Publilec, elle-même contrôlée majoritairement par Nethys et différentes villes et communes. Je ressors pour ma part de la Socofe, actionnaire dit "de catégorie B", tout comme Belfius. Je n'ai donc en aucune manière été sollicité pour valider la proposition de Dominique Drion au sein de Publipart", a-t-il affirmé dans le texte qu'il a lu à la fin du conseil de vendredi.

Josly Piette ajoute s'être "fâché" vis-à-vis de l'anonymat dudit administrateur et a souhaité que celui-ci se dévoile. "Personne n'a eu le courage de le faire. J'ai alors précisé qu'il m'était impossible de travailler dans ces conditions et j'ai annoncé ma démission. Mais la présidente l'a refusée et n'en a pas pris acte. Alors, par respect pour la présidente qui fait du bon travail, j'ai ajouté que je réservais ma décision jusqu'à un entretien en tête à tête avec la présidente", explique M. Piette. Cet entretien n'est pas encore fixé mais il devra forcément avoir lieu avant le prochain CA de Publifin, dont la date n'a pas non plus été arrêtée.

Josly Piette, ancien syndicaliste et bourgmestre de Bassenge depuis 2006, ne se présente pas aux élections du 14 octobre prochain.