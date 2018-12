Jets de bombes fumigènes et autres projectiles à Bruxelles, plusieurs dizaines de personnes interpellées

Ces personnes interpellées sont assises sur le sol et la police commence à les faire monter dans des bus qui se rendront à la caserne de la police fédérale à Etterbeek, a constaté un correspondant de Belga sur place.

Une série de personnes avaient pu quitter la protestation moyennant identification et prise de photo par la police.

Ils ont commencé à jeter des pierres sur les forces de l'ordre installées, des bombes fumigènes, des bombes à peinture et d'autres projectiles. La police a à plusieurs reprises déployé le canon à eau et les gaz lacrymogènes. Cinq auto-pompes sécurisent le périmètre. Un groupe de manifestants continue de viser la police.

Deux rangs de policiers se resserrent autour des manifestants au niveau de Belliard, a constaté un correspondant de Belga.

Les forces de l'ordre ont entamé une avancée à la mi-journée en direction des gilets jaunes depuis Trône et fixé un front policier à hauteur de Belliard, a constaté un correspondant de Belga. Le nombre de manifestants gonfle. Ils sont plusieurs centaines. Les estimations devraient suivre prochainement.

Les policiers ont avancé à pieds, suivis d'un camion à eau et d'une dizaine de fourgons. Ils ont cadenassé le passage à hauteur de la rue Belliard.

Quelque cinq cents gilets jaunes ont remonté la rue de la Loi en direction de la place Schuman, mais ils se sont retrouvés bloqués par les forces de l'ordre. Les manifestants se sont ensuite rendus à la rue Belliard via les rues adjacentes, mais elle a également été bloquée. Un petit groupe de manifestants a réussi à forcer le cordon de police, après quoi un affrontement a éclaté. De bouteilles et un panneau de signalisation ont été projetés sur les policiers. Les agents ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

Entre-temps, le calme est revenu dans la rue Montoyer. Les gilets jaunes poursuivent leur manifestation. Actuellement aucune information n'a été donnée sur d'éventuels blessés.

Plusieurs centaines de gilets jaunes qui s'étaient regroupés dans un premier temps à proximité du rond-point Schuman rejoignent l'autre groupe de manifestants. Ils bloquent le passage des voitures dans le tunnel Trône. Les deux groupes se retrouvent entre Trône et Arts-Loi.

Brussels police blocking protesters from getting close to the European institutions#GiletsJaunes #Bruxelles pic.twitter.com/zuJz60F4nv