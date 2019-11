Au tournant du siècle, Jean-Pierre Hansen a dirigé Electrabel et Tractebel avant de devenir un des leaders du géant Engie. En Belgique francophone, il demeure un homme de l'ombre influent, gérant depuis cet automne le conseil d'administration de crise de Nethys. En publiant Chroniques sous haute tension, il met sa vie en lumière. Acide, savoureux, son regard est vif. Sur les choses comme sur les gens.

C'est à l'été 2018 que le manuscrit commence à circuler. Jean-Pierre Hansen l'envoie à quelques proches. " Cela vous amusera ", indique-t-il. Il y a aussi cette demande : " Croyez-vous que l'ouvrage pourrait être publié ? " Les retours sont unanimes : le propos est brillant. Mais doit-il être rendu public ? Les avis divergent. " Imprimez-le et offrez-le à vos amis. Qu'attendez-vous de plus d'une commercialisation ? " lui lâche une personne de confiance. Dans un premier temps, Hansen s'y rallie. Avant de changer d'avis. Car c'est ainsi qu'il fonctionne : si l'homme aime consulter, il décide seul. Et s'il n'a jamais cherché les lumières, il n'a jamais fui les honneurs. Quelques semaines après Etienne Davignon, son voisin de bureau chez Engie, il nous livre le récit de sa vie (1). Avec élégance toujours, virulence parfois. Et non sans intérêt.

...