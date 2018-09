Jean-Michel Wilmotte : Le souffle du soleil

La cathédrale orthodoxe, la halle Freyssinet à Paris, le musée d'art islamique à Doha, des aéroports, des collèges et des musées, des tours et des réhabilitations de bâtiments historiques en passant par des yachts, des chalets et des domaines viticoles... Jean-Michel Wilmotte, c'est un peu le tout-terrain de l'architecture, version Mercedes ou BM. Toujours parti, pas souvent là, un an à patienter avant de se retrouver dans les fauteuils en cuir de la salle d'attente de son bureau parisien. Autour de nous, des maquettes sous plexi sont disposées sur le béton coulé tandis que les rendez-vous de la journée, essentiellement des gens qui trimballent des échantillons de matériaux sur des diabolos, traversent le hall pour annoncer le nom du projet auquel ils participent ; plus facile pour les réceptionnistes de trouver ainsi qui, des 270 collaborateurs, est le meilleur interlocuteur.

...