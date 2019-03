"Je ne crois plus que les politiciens s'efforcent de mener une bonne politique"

Walter Pauli Walter Pauli est journaliste au Knack.

Frank Van Massenhove est le plus connu et le plus critique des hauts fonctionnaires du pays. Il prend sa retraite lundi 1er avril et n'a vraiment plus aucune raison de se taire: "Les politiciens ne commencent à bouger que lorsqu'ils sont sur le point de tomber".

