Il y a de fortes chances que Jan Jambon devienne ministre-président flamand. Personne ne veut en parler ouvertement, mais les conversations avec des membres haut placés de la N-VA révèlent que "tout le monde part du principe et est déjà convaincu que Jambon sera ministre-président".

Depuis des semaines, on spécule sur l'éventuel changement de position entre Jambon et De Wever. La question n'avait jamais été soulevée auparavant, mais des discussions sur la formation flamande se profilent maintenant à l'horizon. Que ce soit déjà décidé, comme le déclarait le député indépendant Jean-Marie Dedecker dans Terzake, est prématuré, semble-t-il. "Nous n'en avons même pas discuté au sommet d'hier soir (NDLR : le jeudi 1er août)", déclare une source du sommet du parti "et en attendant, nous restons très discrets".

