Jan Jambon Premier ministre ? C'est "non" pour le cdH

Une Suédoise bis (soit les libéraux, les centristes et la N-VA) aura sans doute besoin de l'apport du cdH pour voir le jour. Les centristes francophones ne prennent pas d'option sur une future coalition fédérale mais ils avertissent de potentiels partenaires: avec Jan Jambon (N-VA) comme Premier ministre, c'est "non", déclare le président du cdH, Maxime Prévot, jeudi dans les colonnes de Het Laatste Nieuws et De Morgen.

29 Fois partagé

Fois partagé













.

"En aucun cas, Jan Jambon ne pourra devenir Premier ministre dans un gouvernement avec le cdH", selon lui. "Lorsqu'il s'exclame que le Nord travaille et que le Sud se prélasse dans un hamac, c'est la meilleure preuve qu'il ne souhaite pas devenir pas Premier ministre", poursuit-il. Le Namurois rejoint par ailleurs la position de Didier Reynders (MR), pour qui octroyer à nouveau à Theo Francken (N-VA) le portefeuille de l'Asile et de la Migration n'est pas une bonne idée.