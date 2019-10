Jambon et Di Rupo parlent de tout sauf de ... la formation fédérale

Les ministres-présidents flamand et wallon, Jan Jambon (N-VA) et Elio Di Rupo (PS), se sont rencontrés mercredi matin pour échanger sur une série de dossiers revêtant une importance pour leur région. Au menu: Brexit, relations internationales, climat, 5G et emploi. Par contre, pas un mot sur les pourparlers en cours en vue de la formation d'un gouvernement fédéral.

Jan Jambon et Elio Di Rupo (image d'archives).