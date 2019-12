"J'en ai assez qu'on nous traite d'Untermensch parce que nous sommes Wallons"

"Il y a des choses qui ne se disent pas. J'en ai assez qu'on nous traite d'Untermensch parce que nous sommes Wallons. Ça, ça ne passe pas", a affirmé lundi le ministre wallon du Budget et vice-président du MR, Jean-Luc Crucke, interrogé dans l'émission Matin Première (RTBF) sur les déclarations récentes de Bart De Wever et la possibilité de former un gouvernement fédéral avec la N-VA.

Jean-Luc Crucke.