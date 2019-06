Des orages violents sont attendus par endroits mardi après-midi, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Le pays sera en alerte orange entre 17h00 et 23h00 avant de repasser au niveau jaune jusqu'à 03h00 mercredi.

D'importantes précipitations ainsi que de fortes rafales de vent et de la grêle pourront causer des dégâts localement. Un avertissement orange correspond à un risque de 31 à 50 l/m² de pluie en une heure ou 41 à 60 l/m² en six heures et 51 à 100 l/m² en 24 heures, ainsi qu'un risque de grêlons de 3 à 5 cm.