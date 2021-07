Actuellement, 37 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe qui a touché la Belgique le 15 juillet dernier. Toutes les victimes ont pu être identifiées, annonce dimanche le Centre de crise dans un communiqué.

Selon la dernière mise à jour fournie par le numéro d'information 1771 et la Police Fédérale, la Cellule personnes disparues comptabilisait encore 10 dossiers de personnes potentiellement disparues dimanche matin. Cette liste pourrait être réduite à 5 personnes dont la trace n'a pas encore pu être établie. Les chiffres fluctuent légèrement, en fonction des déclarations de disparition reçues, précise le 1771.

Un nouveau corps sans vie a été retrouvé samedi après-midi à Chaudfontaine, ont indiqué le parquet de Liège et le bourgmestre Daniel Bacquelaine. La commune a été fortement touchée par les intempéries survenues en province de Liège et le bilan continue donc de s'alourdir.

La dépouille a été repêchée dans la Vesdre à hauteur de l'avenue des Thermes et la victime a pu être identifiée. Il s'agit d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années.

Avant cette découverte, la commune de Chaudfontaine dénombrait déjà cinq décès en lien avec les inondations.

Le corps d'un second homme, flottant au niveau du quai des Fermettes à Visé, a par ailleurs été retrouvé dimanche à 09h30, ajoute le parquet de Liège. Un expert légiste s'est rendu sur place et selon les premiers éléments, il semblerait que l'homme soit récemment tombé accidentellement dans la Meuse et que le décès ne soit donc pas lié aux intempéries.

Selon la dernière mise à jour fournie par le numéro d'information 1771 et la Police Fédérale, la Cellule personnes disparues comptabilisait encore 10 dossiers de personnes potentiellement disparues dimanche matin. Cette liste pourrait être réduite à 5 personnes dont la trace n'a pas encore pu être établie. Les chiffres fluctuent légèrement, en fonction des déclarations de disparition reçues, précise le 1771.Un nouveau corps sans vie a été retrouvé samedi après-midi à Chaudfontaine, ont indiqué le parquet de Liège et le bourgmestre Daniel Bacquelaine. La commune a été fortement touchée par les intempéries survenues en province de Liège et le bilan continue donc de s'alourdir.La dépouille a été repêchée dans la Vesdre à hauteur de l'avenue des Thermes et la victime a pu être identifiée. Il s'agit d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Avant cette découverte, la commune de Chaudfontaine dénombrait déjà cinq décès en lien avec les inondations. Le corps d'un second homme, flottant au niveau du quai des Fermettes à Visé, a par ailleurs été retrouvé dimanche à 09h30, ajoute le parquet de Liège. Un expert légiste s'est rendu sur place et selon les premiers éléments, il semblerait que l'homme soit récemment tombé accidentellement dans la Meuse et que le décès ne soit donc pas lié aux intempéries.