La banque ING ferme plus de la moitié de ses bureaux dans un effort de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19, et ce, "jusqu'à nouvel ordre".

De manière générale, "le secteur encourage vivement les transactions bancaires numériques quand c'est possible, évitant ainsi le déplacement vers l'agence bancaire".

Le réseau ING compte 618 agences, dont moins de la moitié seront ouvertes jeudi matin. La banque assure qu'une "répartition prudente a été prévue, afin que les clients n'aient pas à se déplacer trop loin pour atteindre une agence". La liste des bureaux ouverts est disponible sur le site internet d'ING.

Les clients ne pourront toutefois accéder aux agences ouvertes "entre 09h00 à 12h00 et sur rendez-vous et cela uniquement pour des transactions strictement nécessaires et critiques comme les transferts d'argent qui dépassent la limite des transactions digitales", stipule ING.

Ces dispositions sont en outre assorties d'autres mesures, dont un maximum d'un client admis par agence en même temps. Lors du retrait d'argent aux distributeurs automatiques de billets extérieur, "les clients sont expressément invités à garder la distance nécessaire". En intérieur, "il est fortement recommandé d'éviter de se trouver dans une agence avec plus de deux personnes en même temps".

La banque ING compte 7.500 employés dont la vaste majorité travaillent désormais à domicile. Seuls les employés qui travaillent dans l'une des 300 agences qui restent ouvertes et 160 employés qui doivent être présents dans l'un des bâtiments d'ING continuent à exercer leurs fonctions.

