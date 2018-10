Infrabel remercie la justice et la police pour l'interpellation des voleurs de câbles

Mercredi soir, le parquet de Liège a annoncé le placement sous mandat d'arrêt de huit individus sous le chef d'association de malfaiteurs et d'entrave à la circulation.

Au total, 19 personnes avaient été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi, à la suite d'une enquête qui a débuté en juillet dernier. Lors de ces perquisitions, les agents de police ont notamment mis la main sur une vingtaine de tonnes de cuivre.

Infrabel a exprimé "son soulagement et sa gratitude" envers les magistrats liégeois et la police judiciaire fédérale de Liège, et salué le "signal très fort en attestant que la lutte contre ce type de criminalité constitue une véritable priorité".

Depuis le début de l'été, les équipes d'Infrabel sont confrontées à une recrudescence du nombre de vols de câbles. Au cours du seul mois de septembre, 55 faits ont été recensés (pour un total de 178 entre le 1er janvier et le 30 septembre). "Le mois dernier, ils ont en moyenne occasionné chaque jour près de six heures de retards sur l'ensemble du réseau", souligne encore Infrabel.

Le préjudice dépasserait les trois millions d'euros, selon les premiers calculs du gestionnaire.