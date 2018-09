Inauguration de la nouvelle fresque "Tour à Plomb" à Bruxelles

Cette fresque a été élaborée par Turk, le dessinateur de Léonard, et réalisée par l'ASBL Urbana. "C'est la première fresque de la célèbre promenade du 9e art qui illustre un scénariste, contrairement aux autres peintures murales qui représentent des personnages de BD", a remarqué Clémentine Barzin.

La peinture représente le scénariste Zidrou entouré de 10 personnages cultes de la BD, à savoir Le Boss, Tamara, Sac à puces, Boule à zéro, Will, Marsupilami, Ducobu, Chlorophylle, Léonard et Clifton. "Le scénariste, tel un souffleur de verre moderne, est en train de souffler - non sans peine - un phylactère classique blanc", explique Zidrou. "Les phylactères sont très légers et volent, tels de belles grosses baudruches blanches."

La Tour de Plomb, qui a été récemment rénovée, est un ancien complexe industriel. Elle s'inscrit dans le cadre du contrat de quartier "Jardin aux fleurs", qui vise notamment à améliorer le cadre de vie pour les riverains.

Le parcours BD de la Ville compte 56 fresques au total.