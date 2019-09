Impunité des politiques belges ?

La justice française est-elle plus sévère et persévérante à l'égard des représentants politiques que la justice belge ? Les mises en examen et condamnations d'élus sont, en tout cas, nombreuses dans l'Hexagone. Ce n'est pas le cas en Belgique où les politiques sont rarement condamnés.

Un ancien Premier ministre bientôt devant un tribunal, un président d'une assemblée parlementaire en exercice mis en examen, un ancien chef de l'Etat mis en examen, un ancien ministre du Budget condamné, un ex-ministre de l'Intérieur mis en examen... Non, cela ne se passe pas en Belgique. Mais en France. Il s'agit de François Fillon, dont le procès va bientôt s'ouvrir, de Richard Ferrand, l'actuel président de l'Assemblée nationale tout juste mis en examen pour prise illégale d'intérêts, de Nicolas Sarkozy poursuivi dans le dossier libyen et dans l'affaire Bygmalion, de Jérôme Cahuzac, condamné en appel en mai 2018 à quatre ans de prison pour fraude fiscale, de Claude Guéant, récemment inculpé ou inquiété dans plusieurs dossiers.

