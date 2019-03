Immobilier en province de Hainaut : Charleroi, Châtelet et Farciennes font de bons scores

En 2018, un bien immobilier sur dix vendus en Belgique l'était en terre hennuyère. Avec 10,2 % de parts de marché à l'échelle du pays, le Hainaut est la seule province wallonne à faire partie du top cinq des provinces les plus performantes sur le plan de l'activité immobilière, derrière Anvers (16 %), la Flandre orientale (13,7 %) et la Flandre occidentale (12,8 %), mais devant le Brabant flamand (9,9 %). C'est dire si le marché immobilier hennuyer est dynamique. Le nombre de transactions y a d'ailleurs augmenté de 5,5 % entre 2017 et 2018.

