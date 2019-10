De nombreux projets vont modifier la donne. En voici les détails.

Cela fait bien vingt ans que Christophe Nihon, patron d'ImmoQuest, agence immobilière liégeoise spécialisée dans la brique professionnelle, martèle auprès de qui veut l'entendre combien Liège manque de bureaux neufs et de qualité. Et pas qu'un peu ! En 2014, le taux de vacance dans la Cité ardente et alentours était presque nul (0,1 %). Tandis que, dans le stock de 450 000 à 480 000 mètres carrés de bureaux, figuraient de nombreuses maisons de maître et autres appartements réaménagés, accueillant pour les unes des professions libérales, pour les autres des administrations. Soit un parc largement vétuste et non adapté, qu'il était urgent de requalifier et, surtout, d'agrandir.

...