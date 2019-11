Pas moins de 4% de notre économie belge est constituée de magasins. La valeur ajoutée du commerce de détail est supérieure à celle de l'industrie chimique, pharmaceutique ou automobile, par exemple. Et pourtant, nous n'avons pas de plan pour ce secteur.

La semaine dernière, on a constaté une nouvelle fois qu'on n'avait pas de plan. Le ministre de l'Économie, Kris Peeters, a mené une politique qui a exposé les commerçants à une mondialisation injuste et a amené Alibaba à Liège avec le soutien du gouvernement. Après, en tant que député européen, il annonce que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) compense financièrement les pertes d'emplois dans le commerce traditionnel incapable de faire face à la concurrence du tsunami de colis subventionné. Les politiciens contribuent à ce problème et ensuite ils viennent avec l'argent du contribuable pour le combattre.

...