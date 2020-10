Le comité de concertation tiendra une conférence de presse à 9h sur les nouvelles mesures de lutte contre le Covid. "Il n'y aura pas de lockdown", a indiqué le ministre David Clarinval.

Le comité de concertation a pour tâche principale de s'accorder sur l'adaptation des protocoles sanitaires en vigueur dans plusieurs secteurs à l'évolution de l'épidémie, a indiqué jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, devant la Chambre.

L'accord sur les nouvelles mesures a eu lieu aux alentours de minuit, a annoncé le ministre des PME et des Indépendants David Clarinval sur LN24. "Il n'y aura pas de lockdown. Il y aura des mesures en matière de culture et de sport, principalement", a-t-il indiqué. Elles seront toutefois "très dures", a-t-il ajouté.

"Ces mesures ne sont pas prises de gaieté de coeur mais il est important de les prendre." C'est le commissaire corona Pedro Facon qui fait des propositions, sur base des différents avis des experts, a-t-il encore expliqué. "Les nouvelles mesures seront de nature à corriger la courbe, qui monte de manière exponentielle. (...) Certains veulent aller plus loin, il faut un équilibre."

Une réunion a déjà eu lieu hier soir. Cette rencontre du fédéral et des entités fédérées a pour intention de prendre des mesures complémentaires pour faire face à l'épidémie galopante de Covid. Cette décision aurait pour objectif de pouvoir anticiper les mesures concernant le sport et la culture, afin qu'elles soient effectives ce week-end - on songe notamment au public dans les stades de football.

Plusieurs médias évoquaient vendredi matin l'interdiction d'accueillir des supporters pour les événements sportifs. Les théâtres et cinémas ne pourraient quant à eux plus accueillir qu'un maximum de 200 spectateurs maximum et ce, indépendamment de la taille de la salle. Ces mesures seraient prises pour une durée de quatre semaines et entreraient en vigueur immédiatement.

Les commerces, même "non-essentiels", devraient normalement rester ouverts, indique Le Soir. Des anciennes mesures pourraient néanmoins faire leur retour, comme la limitation du temps passé dans le magasin et à une seule personne pour un caddie. Une demande qui vient du secteur, qui ont lancé ces derniers jours un appel à leurs clients.

C'est aussi un signe de l'urgence de la situation afin que des mesures supplémentaires soient décidées après la fermeture des cafés-restaurants et le couvre-feu de minuit à 5h, décidés la semaine dernière.

La conférence de presse du Comité de concertation aura donc lieu à 9h ce vendredi matin.

