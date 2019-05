Il n'y a plus eu aussi peu de chercheurs d'emploi en Flandre depuis 10 ans

La Flandre comptait à la fin du mois d'avril un peu plus de 180.000 chercheurs d'emploi. Ils n'avaient plus été aussi peu nombreux depuis décembre 2008, selon les données du ministre régional de l'emploi Philippe Muyters et du VDAB.