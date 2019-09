L'important arriéré judiciaire des chambres correctionnelles de la cour d'appel de Bruxelles reste l'une des principales préoccupations du procureur général Johan Delmulle.

Johan Delmulle, procureur général, a rappelé, dans son discours à l'occasion de la rentrée judiciaire lundi après-midi, les chiffres qui les concernent. Elles ont enregistré une augmentation de 1.839 nouvelles affaires à juger. Le procureur général appelle donc à la création de nouvelles chambres rapidement, pour faire face à l'afflux de dossiers. En revanche, les affaires toujours en attente d'être jugées à la cour d'assises de Bruxelles ont, elles, diminué.

"Les chambres néerlandophones présentent une augmentation de 725 affaires. Les chambres francophones enregistrent une augmentation de 1.114 affaires. (...) J'estime que pour faire face à l'afflux de dossiers d'appel en matière correctionnelle et afin de raccourcir les délais dans lesquels les affaires sont effectivement traitées, il est nécessaire d'augmenter le nombre de chambres et le nombre d'audiences de celles-ci. C'est la raison pour laquelle je réitère ma proposition tendant à ce que soient créées quatre chambres correctionnelles pour les affaires traitées en français et deux pour celles en néerlandais", a formulé le magistrat.

L'agence Belga a pu apprendre, auprès de plusieurs sources judiciaires, qu'une nouvelle chambre correctionnelle francophone à la cour d'appel de Bruxelles devrait déjà voir le jour en janvier prochain, dès que le siège sera au complet.

Concernant la cour d'assises, le nombre de dossiers en attente d'y être jugés semble se résorber, a indiqué le procureur général. "Au 1er juillet 2019, neuf affaires étaient en attente de fixation devant la cour d'assises, alors qu'il y en avait 18 en attente au 1er janvier 2018."