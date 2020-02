Contribuer au changement de la perception négative des migrants et des étrangers véhiculée par certains politiques et médias, telle est la mission que s'est fixée le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) pour sa nouvelle campagne #IciSiJySuis.

Pendant un an et demi, cette dernière se déclinera en une dizaine de portraits de personnes arrivées d'ailleurs et vivant en Belgique depuis plus ou moins longtemps. Les portraits seront réalisés sous forme audio-visuelle et évoqueront le parcours et la vie de ces personnes.

"L'idée est de donner un point de vue plus humain et plus positif. De parler de tout ce que ces personnes sont, en plus du fait d'être migrantes, de leur métier, de leurs intérêts, passions, activités, pour montrer des points communs qui peuvent nous lier", indique le Ciré.

La campagne cherchera à briser la barrière du "eux" et du "nous" en créant des liens. L'association organisera également des évènements publics ainsi que des activités avec les personnes interviewées dans les portraits, autour d'un thème qui leur est lié. Qu'il s'agisse d'un match de football féminin, d'un spectacle de théâtre suivi d'une rencontre ou d'une animation sur la fabrication de chocolats, tout est mis en oeuvre pour favoriser les échanges et la découverte de la richesse de la différence.

Le Ciré est une structure de coordination pluraliste réunissant 28 associations aussi diversifiées que des services sociaux d'aide aux demandeurs d'asile, des organisations syndicales, des services d'éducation permanente et des organisations internationales. Parmi les associations membres, Amnesty International, Médecins du Monde, le MRAX, la FGTB ou encore Caritas International.

Pendant un an et demi, cette dernière se déclinera en une dizaine de portraits de personnes arrivées d'ailleurs et vivant en Belgique depuis plus ou moins longtemps. Les portraits seront réalisés sous forme audio-visuelle et évoqueront le parcours et la vie de ces personnes."L'idée est de donner un point de vue plus humain et plus positif. De parler de tout ce que ces personnes sont, en plus du fait d'être migrantes, de leur métier, de leurs intérêts, passions, activités, pour montrer des points communs qui peuvent nous lier", indique le Ciré. La campagne cherchera à briser la barrière du "eux" et du "nous" en créant des liens. L'association organisera également des évènements publics ainsi que des activités avec les personnes interviewées dans les portraits, autour d'un thème qui leur est lié. Qu'il s'agisse d'un match de football féminin, d'un spectacle de théâtre suivi d'une rencontre ou d'une animation sur la fabrication de chocolats, tout est mis en oeuvre pour favoriser les échanges et la découverte de la richesse de la différence. Le Ciré est une structure de coordination pluraliste réunissant 28 associations aussi diversifiées que des services sociaux d'aide aux demandeurs d'asile, des organisations syndicales, des services d'éducation permanente et des organisations internationales. Parmi les associations membres, Amnesty International, Médecins du Monde, le MRAX, la FGTB ou encore Caritas International.