La vente de produits alimentaires en vrac connaît de plus en plus de succès. La députée Barbara Creemers (Groen) ne comprend pas pourquoi la vente d'huile d'olive en vrac est interdite alors que celle de lait en vrac est autorisée.

Le comble, ajoute la députée : les commerces qui ajoutent un arôme à leur huile contournent la réglementation et peuvent proposer leur huile en vrac. La ministre de la Protection des consommateurs, Nathalie Muylle (CD&V), lui répond que l'huile d'olive, contrairement au lait, est soumise à des règles de droit européen spécifiques. L'huile d'olive ne peut être vendue que préemballée " parce que ce produit présenterait un grand risque de fraude, sans compter qu'il s'agit d'un produit naturel, sensible à l'air et à la lumière. " Ces règles strictes ne s'appliquent toutefois qu'à l'huile d'olive pure et non à l'huile d'olive à laquelle on a ajouté un ingrédient. " Mais le SPF Economie, conscient de l'absurdité de la mesure, est à la recherche d'une solution. " M. La.