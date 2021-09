Le gouvernement vient de trancher: le Covid Safe Ticket deviendra obligatoire dans plusieurs secteurs en Wallonie, et ce, jusqu'au 31 décembre sauf amélioration. Dans une vingtaine de jours, un décret sera voté au parlement wallon.

Toute comme Bruxelles, la Wallonie va étendre l'utilisation du pass sanitaire. Dès la mi-octobre, le Covid Safe Ticket sera imposé aux citoyens wallons dans tous les secteurs qui ont été négociés entre le niveau fédéral et les régions. Il s'agit notamment, de l'horeca, les discothèques, l'évènementiel et les maisons de repos et de soins..., explique le ministre-président Elio di Rupo à la sortie du gouvernement wallon. Un décret sera voté au parlement wallon dans une vingtaine de jours.

Cette mesure concernera toutes personnes âgées de plus de 16 ans, excepté dans les maisons de repos et de soins, où le Covid Safe Ticket sera exigé dès 12 ans. Quant au masque, il ne sera plus obligatoire dans les lieux contrôlés par le CST.

"La Wallonie a un niveau de vaccination beaucoup plus faible qu'en Flandre. Nous devons absolument retrouver un niveau qui soit celui des régions et des pays où le nombre des personnes vaccinées est le plus important d'Europe", a justifié Elio Di Rupo, alors que le taux de vaccination dans le sud du pays stagne depuis plusieurs semaines.

La mesure resterait en vigueur jusqu'à la fin de cette année, à moins que les taux de vaccination et d'infection ne s'améliorent plus tôt.

