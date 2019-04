Hôpitaux à Anvers: Des témoignages font état de mauvais traitements sur des patients âgés

Le nombreux patients des services de gériatrie du réseau hospitalier anversois ZNA et des membres de leur famille se sont plaints de "mauvais traitements", rapporte vendredi le journal Het Laatste Nieuws, qui évoque plus d'une centaine de témoignages en ce sens. Le réseau ZNA, qui compte 2.500 lits, a indiqué dans une réaction prendre au sérieux les plaintes et mener une enquête interne.

