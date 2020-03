Cher papier-toilette, nous t'avons sous-estimé pendant toutes ces années sans coronavirus, ignorant que nous avions de l'or entre les doigts à chacun de nos passages sur le trône. Covid-19, qui n'est pas le nom d'un monarque d'une longue lignée, nous a pourtant rappelé à quel point tu étais royal.

Tu t'es adapté à tous les penchants : molletonné pour les douillets, raboteux pour les spartiates, embaumé pour les délicats, coloré pour les esthètes... Tu es plus indispensable que l'expresso du matin. Aucun fessier ne peut se passer de tes fibres absorbantes que l'on déroule avec rapacité.

En pack de 8 ou 16 rouleaux, mid ou king size, tu es le bien de nécessité par excellence. Ton épaisseur, double ou triple, est un gage de qualité. Tu es le souverain de tous les petits coins dont aucun visiteur ne verrouille la porte sans s'assurer de ta présence vitale. Notre gratitude devrait être à la hauteur de ta suprême mission quotidienne. Pourtant, jusqu'ici, nous t'avions méprisé injustement, rebutés par ta basse besogne.

Mais le virus planétaire t'a fait passer de l'ombre à la lumière, redorant enfin ton blason. Il a suffi d'un bruissement de risque de pénurie et tout le monde ne pensait plus qu'à toi. Une véritable obsession. Une raison de (sur)vivre.

De la Belgique à l'Australie, ce fut la ruée vers l'or, ravageant hypermarchés et épiceries de quartier. Tu es devenu le centre de toutes les convoitises, faisant même la Une des journaux.

Mon PQ, ma liberté.

Les plus rapides te thésaurisent désormais par mur entier, sans honte ni remords. Le ridicule ne tue pas, lui. Les moins chanceux n'ont qu'à patienter que les rayons se remplissent. Tu sauras te faire attendre, juste ce qu'il faut pour te gonfler encore d'importance. Le temps que passe le coronavirus... Tes initiales princières risquent alors de perdre à nouveau leur noblesse. Tu retomberas dans les oubliettes de notre routine.

La gloire est éphémère.

