La manifestation contre les mesures sanitaires organisée ce dimanche à Bruxelles s'est terminée en heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Trois policiers et 12 manifestants ont dû être hospitalisés.

Une soixantaine de personnes a été arrêtée administrativement et une dizaine judiciairement lors de la manifestation contre les mesures sanitaires qui s'est tenue dimanche à Bruxelles. Trois policiers et 12 manifestants ont été emmenés à l'hôpital. C'est ce qu'a indiqué la police bruxelloise dans un communiqué en début de soirée.

Avant le départ du cortège, la police a "procédé à l'arrestation administrative de six personnes en possession d'objets interdits et/ou dangereux tels que des objets pyrotechniques".

La manifestation en tant que telle s'est déroulée calmement, selon la police. Une fois le cortège arrivé à sa destination, dans le parc du Cinquantenaire, l'atmosphère est devenue plus tendue. Des protestataires s'en sont pris à des bâtiments et des véhicules dans le quartier européen. La façade et l'entrée d'un bâtiment situé à l'angle de la place Schuman et de la rue de la Loi ont également été vandalisées.

La police a alors fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour tenter de diriger les "400 à 500" récalcitrants vers le parc du Cinquantenaire. S'en est suivi un appel à la dislocation, qui n'a pas été respecté. Des images de violences envers la police circulaient dimanche après-midi sur les réseaux sociaux, montrant notamment des policiers retranchés dans une bouche de métro après avoir été pris à partie par des protestataires.

"Les policiers ont été clairement attaqués avec des objets lourds, notamment des poubelles, des barrières nadars, des pavés, etc. . Les émeutiers ont également attaqué une voiture de police. Le jeu du chat et de la souris avec la police s'est poursuivi ensuite dans l'avenue de Tervuren et ses environs", selon le communiqué de la police, estimant que les émeutiers ont "délibérément recherché la confrontation".

. © Belga

La police ajoute qu'une enquête plus approfondie sera menée, pour laquelle une "task force judiciaire" sera mise en place. Parmi les policiers et émeutiers blessés, aucun n'est en danger de mort. Au total, une soixantaine de personnes a été arrêtée administrativement et une dizaine judiciairement pour détention ou jet de projectiles, notamment des matériaux inflammables, rébellion et dégradation de biens publics.

La manifestation a rassemblé quelque 50.000 personnes, selon le bilan de la police. Les organisateurs évoquent quant à eux 500.000 participants.

Alexander De Croo: "Notre société n'acceptera jamais la violence aveugle"

"Notre société n'acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l'égard de nos forces de l'ordre", a déclaré dimanche soir le Premier ministre Alexander De Croo via son porte-parole. en réaction aux émeutes qui ont suivi une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles.

"La liberté d'expression est l'un des fondements de notre société. Chacun est libre de manifester son opinion. Mais notre société n'acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l'égard de nos forces de l'ordre. Les personnes impliquées ce dimanche seront poursuivies", selon la déclaration du Premier ministre.

"Journée difficile aujourd'hui sur Bruxelles", a pour sa part tweeté le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close.

Journée difficile aujourd’hui sur Bruxelles. Rien ne peut justifier les agressions physiques dont ont été victimes les forces de l’ordre. En concertation avec le procureur du roi nous ferons tout pour identifier les auteurs. (1/2) — Philippe Close (@PhilippeClose) January 23, 2022

"Rien ne peut justifier les agressions physiques dont ont été victimes les forces de l'ordre. En concertation avec le procureur du Roi nous ferons tout pour identifier les auteurs."

Une équipe de BX1 agressée lors de la manifestation

Une équipe de la chaîne de télévision régionale Bx1, composée d'une journaliste et d'une cadreuse, a été agressée lors de la manifestation de dimanche dans les rues de Bruxelles contre les mesures sanitaires, indique sur son site internet le média bruxellois, qui va porter plainte.

"Alors qu'une de nos équipes filmait des personnes en train de déchausser des pavés, plusieurs individus sont intervenus violemment. Ces individus ont couru vers notre équipe en voulant les empêcher de prendre des images. Pour arriver à leur but, ils se sont mis à insulter, à bousculer notre équipe et à essayer de s'emparer de la caméra", détaille BX1.

La chaine "dénonce vivement cette violence à l'égard de son personnel et cette tentative d'entraver le travail de couverture de l'information". Une plainte sera déposée, a encore indiqué la chaine d'information locale.

Une soixantaine de personnes a été arrêtée administrativement et une dizaine judiciairement lors de la manifestation contre les mesures sanitaires qui s'est tenue dimanche à Bruxelles. Trois policiers et 12 manifestants ont été emmenés à l'hôpital. C'est ce qu'a indiqué la police bruxelloise dans un communiqué en début de soirée.Avant le départ du cortège, la police a "procédé à l'arrestation administrative de six personnes en possession d'objets interdits et/ou dangereux tels que des objets pyrotechniques". La manifestation en tant que telle s'est déroulée calmement, selon la police. Une fois le cortège arrivé à sa destination, dans le parc du Cinquantenaire, l'atmosphère est devenue plus tendue. Des protestataires s'en sont pris à des bâtiments et des véhicules dans le quartier européen. La façade et l'entrée d'un bâtiment situé à l'angle de la place Schuman et de la rue de la Loi ont également été vandalisées. La police a alors fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes pour tenter de diriger les "400 à 500" récalcitrants vers le parc du Cinquantenaire. S'en est suivi un appel à la dislocation, qui n'a pas été respecté. Des images de violences envers la police circulaient dimanche après-midi sur les réseaux sociaux, montrant notamment des policiers retranchés dans une bouche de métro après avoir été pris à partie par des protestataires."Les policiers ont été clairement attaqués avec des objets lourds, notamment des poubelles, des barrières nadars, des pavés, etc. . Les émeutiers ont également attaqué une voiture de police. Le jeu du chat et de la souris avec la police s'est poursuivi ensuite dans l'avenue de Tervuren et ses environs", selon le communiqué de la police, estimant que les émeutiers ont "délibérément recherché la confrontation". La police ajoute qu'une enquête plus approfondie sera menée, pour laquelle une "task force judiciaire" sera mise en place. Parmi les policiers et émeutiers blessés, aucun n'est en danger de mort. Au total, une soixantaine de personnes a été arrêtée administrativement et une dizaine judiciairement pour détention ou jet de projectiles, notamment des matériaux inflammables, rébellion et dégradation de biens publics. La manifestation a rassemblé quelque 50.000 personnes, selon le bilan de la police. Les organisateurs évoquent quant à eux 500.000 participants.Alexander De Croo: "Notre société n'acceptera jamais la violence aveugle" "Notre société n'acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l'égard de nos forces de l'ordre", a déclaré dimanche soir le Premier ministre Alexander De Croo via son porte-parole. en réaction aux émeutes qui ont suivi une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles. "La liberté d'expression est l'un des fondements de notre société. Chacun est libre de manifester son opinion. Mais notre société n'acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l'égard de nos forces de l'ordre. Les personnes impliquées ce dimanche seront poursuivies", selon la déclaration du Premier ministre. "Journée difficile aujourd'hui sur Bruxelles", a pour sa part tweeté le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close."Rien ne peut justifier les agressions physiques dont ont été victimes les forces de l'ordre. En concertation avec le procureur du Roi nous ferons tout pour identifier les auteurs."Une équipe de BX1 agressée lors de la manifestationUne équipe de la chaîne de télévision régionale Bx1, composée d'une journaliste et d'une cadreuse, a été agressée lors de la manifestation de dimanche dans les rues de Bruxelles contre les mesures sanitaires, indique sur son site internet le média bruxellois, qui va porter plainte."Alors qu'une de nos équipes filmait des personnes en train de déchausser des pavés, plusieurs individus sont intervenus violemment. Ces individus ont couru vers notre équipe en voulant les empêcher de prendre des images. Pour arriver à leur but, ils se sont mis à insulter, à bousculer notre équipe et à essayer de s'emparer de la caméra", détaille BX1. La chaine "dénonce vivement cette violence à l'égard de son personnel et cette tentative d'entraver le travail de couverture de l'information". Une plainte sera déposée, a encore indiqué la chaine d'information locale.