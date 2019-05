Lors d'un débat politique sur la chaîne locale flamande Ring-TV, plusieurs partis politiques flamands se sont prononcés en faveur d'un tribunal pour Hal-Vilvorde, en périphérie bruxelloise. L'arrondissement a obtenu son propre parquet lors de la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), mais les affaires que celui-ci décide de poursuivre sont jugées devant les cours bruxelloises.

Kristien Van Vaerenberg, qui représentait le parti nationaliste flamand N-VA, a ainsi avancé que les justiciables se tournaient souvent vers un tribunal bruxellois francophone, car les faits y sont jugés avec "un regard métropolitain" et donc moins strict, selon elle. Le retard judiciaire y serait aussi plus important. "La loi linguistique doit être adaptée pour que les faits commis à Hal-Vilvorde soient jugés par un tribunal flamand. Des interprètes peuvent toujours être appelés", a-t-elle déclaré. Jessika Soors (Groen), a quant à elle estimé qu'un tribunal local était nécessaire afin d'adresser les formes spécifiques de criminalité de la région.

Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) était également présent. Il a rappelé que la création d'une nouvelle juridiction nécessitait la révision de la constitution. "Celui qui veut entrer dans un gouvernement sans révision de la constitution devra encore attendre 5 ans pour cela. Nous ne pouvons qu'énoncer des déclarations de principe", a-t-il déclaré, ajoutant "qu'il faut être deux pour danser le tango" et que "cette problématique est très sensible pour les Bruxellois."Le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bronte (s.pa) a souligné que la scission de BHV avait été rendue possible après que tous les partis démocratiques ont adopté la même ligne de conduite. Il a appelé à en faire de même pour la création d'un tribunal lors des prochaines négociations gouvernementales.