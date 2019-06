Ancien patron d'Ecover, il est surnommé le "Steve Jobs du développement durable", voire le "Che Guevara de la biodiversité". Son truc ? L'économie "bleue", qui dépasse l'économie verte ou le simple recyclage en s'inspirant directement du mode de fonctionnement de la nature.

Dans ce modèle, on utilise nos déchets pour créer de la valeur et de la nourriture, on relance l'économie locale, on préserve l'environnement et on améliore même la rentabilité des entreprises. Le Belge Gunter Pauli fait rimer croissance et écologie et affirme que c'est en produisant "sainement" qu'on sauvera la planète et ses habitants.

...