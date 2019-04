Guerre de la frite à Frameries

Les habitants de Frameries, dans la province de Hainaut, se battent contre un géant de l'alimentaire flamand qui veut construire une immense usine à frites. Malgré la promesse de 500 emplois, les riverains n'en veulent pas et les tensions s'accumulent.

En bordure de l'ancienne cité minière et non loin de quartiers résidentiels devrait apparaître une usine s'étalant sur 20 hectares et capable de produire 2800 tonnes de frites et de croquettes chaque jour. C'est le groupe Clarebout Potatoes qui est derrière ce projet. Cette entreprise familiale flamande est le quatrième producteur de frites au monde. Elle en fabrique annuellement 700.000 tonnes de frites surgelées. Dans ses installations de Nieuwkerke-Heuvelland et Warneton, elle emploient actuellement 1.300 personnes. Cette troisième usine leur permettrait de devenir le leader incontesté de la frite en Europe.

