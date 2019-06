Brussels Airport s'attend à accueillir plus de 94.000 passagers, dont 50.000 au départ, ce vendredi pour ce qui constituera la première d'une succession de journées de grande affluence, a annoncé lundi l'aéroport, qui table sur 2,7 millions de passagers rien que pour le mois de juillet.

L'aéroport évoque "six journées accueillant plus de 90.000 passagers", les 19, 26 et 29 juillet étant "les jours les plus importants du mois".

Brussels Airport a par ailleurs prévu une série d'animations (musique, danse, "Kids corner"...) afin que les voyageurs se sentent "déjà en vacances" une fois les portes de l'aéroport franchies.