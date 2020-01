Grève dans les prisons: la moitié du personnel en grève en Wallonie, les 2/3 en Flandre, Bruxelles la plus touchée

Les établissements pénitentiaires bruxellois étaient les plus touchées, vendredi après-midi, par le mouvement de grogne des gardiens qui protestent contre l'introduction d'un service minimum en cas de grève dans les prisons, selon des chiffres communiqués par l'administration pénitentiaire. Dans la prison de Forest, huit gardiens sur 10 (81%) ont débrayé, 7 sur 10 (73%) à Saint-Gilles et plus de 6 sur 10 à Berkendael (67%). En Wallonie, environ la moitié des gardiens se croisaient les bras, tandis que les deux-tiers du personnel étaient en grève dans les prisons flamandes.

Prison de Saint Gilles