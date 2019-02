Greta Thunberg soutiendra les jeunes jeudi prochain à Bruxelles

Anuna De Wever et Kyra Gantois se sont fortement inspirées de Greta Thunberg pour lancer Youth for Climate. Cette jeune Suédoise a entamé une "grève scolaire" en août 2018 pour aller protester chaque semaine devant le parlement de son pays. "Je suis ravie qu'elle vienne en Belgique et de pouvoir la rencontrer, car elle est notre source d'inspiration. Nous avons déjà parlé ensemble sur Skype et elle m'a dit être très reconnaissante du fait que nous avons lancé les marches en Europe", a déclaré Anuna De Wever.

Le 21 février, 7e jeudi pour le climat, celle-ci se rendra avec Greta pour la première fois au Parlement européen afin de prononcer un discours notamment devant le président de la Commission Jean-Claude Juncker. "Tout le monde me dit chaque semaine que le mouvement va s'estomper. Mais nous sommes toujours là, pour la sixième fois de suite. Je suis déçue des politiques car ils ne proposent toujours aucune initiative et n'entreprennent aucune action", ajoute Anuna De Wever.

Environ 11.000 jeunes ont marché jeudi matin dans les rues de Bruxelles pour le climat.