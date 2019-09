Gouvernement wallon: "Un coquelicot bleuté qui annonce des politiques antipopulaires"

"Il y a une volonté de créer un écran de fumée avec cet accord. On y parle d'un plan d'investissement social et écologique, mais entre les lignes on voit le retour des mêmes recettes libérales", a réagi mardi Germain Mugemangango, porte-parole et chef de groupe du PTB au parlement wallon, au lendemain de la présentation des accords conclus par le PS, le MR et Ecolo en vue de la formation des gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Germain Mugemangango © AFP