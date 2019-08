À Bruxelles, les utilisateurs néerlandophones de Google Maps ont accès à des suggestions de restaurants et de cafés différentes de celles des utilisateurs francophones. Telle est la conclusion d'une étude menée par la VUB.

La VUB a consulté plus d'un millier de conseils culturels, d'hôtels et de suggestions de restaurants à Bruxelles sur Google Maps. "Si vous êtes un utilisateur néerlandophone du populaire service de navigation et que vous cherchez un restaurant dans la capitale, il ne vous proposera presque que des adresses dans le centre-ville. Si vous êtes francophone, vous obtiendrez des suggestions dans toute la ville. Pour les restaurants, nous avons constaté une différence de 70 % entre les résultats de recherche en français et en néerlandais ", explique Annelien Smets, auteure de la recherche. "C'est surprenant."

...