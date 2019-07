Indétrônable. En Belgique comme dans le reste du monde, Google reste la marque la plus influente dans nos vies quotidiennes, selon une enquête menée depuis 2011 par l'institut de sondage Ipsos. Un juste équilibre entre présence, confiance, innovation, engagement et responsabilité sociétale. Côté noir-jaune-rouge, seul Colruyt rivalise avec les géants mondiaux.

Plus personne ne cherche quelque chose sur Internet. Un mot, une info, un resto vont se googler désormais . Rare privilège marketing que de léguer son nom au langage courant, à l'instar d'un Eugène Poubelle ou d'un Ateliers réunis Caddie. Si ça, c'est pas de l'influence ! Le roi Google, intronisé par Ipsos. L'entreprise de sondage vient de publier le classement des marques qui s'immiscent le plus intimement dans nos vies quotidiennes. Un exercice annuel depuis 2011, doublé cette fois d'une déclinaison belge (il n'y en avait plus eu depuis 2015). Chez nous, comme ailleurs, le moteur de recherche s'est aussi imposé. Ainsi en ont décidé quelque 2 502 internautes interrogés en ligne. Des hommes et femmes de 18 à 69 ans, à 54 % Flamands, qui ont ensuite sacré - dans l'ordre -YouTube, Facebook, Colruyt et Microsoft. Samsung, Ikea, Coca-Cola, Aldi et Lidl complètent le top 10. Sur 168 marques.

...