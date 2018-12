Gilets jaunes : manifestation prévue samedi place du Luxembourg à Bruxelles

Les détails du dispositif policier qui sera mis en place n'ont pas encore été communiqués.

Samedi dernier, un millier de gilets jaunes ont manifesté à Bruxelles sans avoir introduit de demande officielle. Ils se sont rassemblés en trois groupes et ont tenté d'atteindre la place Schuman via le quartier européen, avant de se regrouper en une grande manifestation sur la petite ceinture. Des protestataires sont alors entrés en confrontation avec la police. Au total, 450 personnes ont fait l'objet d'une arrestation administrative et 10 ont été arrêtés judiciairement.