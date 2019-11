Georges-Louis Bouchez qui pourrait être élu président du MR ce vendredi, s'est prononcé sur la formation du gouvernement fédéral lors d'un entretien avec le quotidien De Morgen.

Belgicain convaincu, Bouchez souhaite former un gouvernement avec la N-VA. Au niveau socio-économique, le MR a en effet "beaucoup plus en commun avec la N-VA qu'avec les écologistes". Si pour lui, "la balle est dans le camp de la N-VA", pas question cependant, de revenir sur le communautaire. "Si pour eux, c'est le communautaire qui est en jeu, ce sera beaucoup plus difficile. Alors, ce sera un plan B", ajoute-t-il.

